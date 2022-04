Amendă pentru drifturi în noaptea de Înviere, la Timișoara Un tanar a fost surprins de polițiștii locali in timp ce tura motorul și facea drifturi cu autoturismul in parcarea Stadionului „Dan Paltinișanu” din Timișoara, chiar in noaptea de Inviere. „Polițiștii locali au depistat, in acest weekend, inca un tanar care se distra facand drifturi in parcarea Stadionului «Dan Paltinișanu». Cel in cauza se afla […] Articolul Amenda pentru drifturi in noaptea de Inviere, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

