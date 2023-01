Stiri pe aceeasi tema

- O amenda de 15.000 de lei a fost aplicata, luni, de comisarii de la Protectia Consumatorilor Prahova dupa aglomeratia inregistrata la gondola care face legatura intre Cota 1400 si Cota 2000 din Sinaia.

- Daca Liviu Dragnea inca iși cauta drumul pentru a reveni in prim-planul vieții politice, fiul acestuia pare sa fi gustat succesul in lumea afacerilor. Dupa ce a facut performanța in domeniul agricol, in Teleorman, Ștefan Valantin Dragnea s-a mutat ceva mai la nord, in Corbeanca, județul Ilfov. Mai nou,…

- Cele doua contracte au o valoare de peste 700.000 lei Una din firme are sediul social intr un apartament din municipiul Constanta Primaria comunei Lipnita a semnat doua contracte cu doua societati, in urma unor cumparari directe, una din firme fiind in dizolvare, iar cea de a doua neavand activitate.…

- Cod Rutier: Ce amenda riști daca nu iți platești rovinieta. Daca ai uitat sa iși platești rovinieta la mașina și vei circula pe un drum european, național, expres, sau pe o autostrada din Romania, atunci trebuie sa știi ca riști amenzi usturatoare. Cod Rutier: Ce amenda riști daca nu iți platești rovinieta…

- La aproape trei ani dupa ce constructorul anunta ca lucrarile la Spitalul de boli cronice si ingrijiri paliative din Botosani sunt gata, unitatea sanitara este inca inchisa. Recent, Compania Nationala de Investitii (CNI), cea care a alocat fonduri pentru construirea spitalului, a anuntat ca suspenda…

- La data de 5 decembrie o patrula din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Pojorata a efectuat un control la o societate comerciala de pe raza localitații, cu obiect de activitate in prelucrarea și valorificarea de material lemnos, ocazie cu care s-a constatat faptul ca, la data de 30.09.2022 a fost efectuat…

- Dupa terminarea procedurilor de licitație organizate de administrația locala de la Lupeni, domeniul schiabil Straja are un administrator. Firma caștigatoare are experiența in Straja. Omul de afaceri Emil Parau, al carui firma a caștigat licitația domeniului schiabil Straja spune ca responsabilitatea…

- ”PSD isi bate joc de banii romanilor. Ii suprataxeaza pe romani si capitalul romanesc pentru a transfera bani in conturile institutiilor financiare. PSD a platit 21 de miliarde lei in primele 9 luni din 2022 DOAR pe dobanzi. Niciodata in istorie nu a mai fost asa risipa din bani publici DOAR pe dobanzi,…