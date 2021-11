Stiri pe aceeasi tema

- Noile restricții adoptate recent de catre Guvernul Romaniei, pentru combaterea pandemiei, afecteaza, din nou, mulți agenți economici. Aceștia pot depune deja, de la inceputul acestei luni, documentele necesare acordarii subvențiilor pentru șomajul tehnic, la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței…

- Guvernul a emis luni o noua hotarare de guvern prin care stabilește mai multe excepții de la obligativitatea certificatului verde pentru accesul in centre comerciale sau in instituții publice. Acum, este permis accesul in mall-uri celor care merg sa se vaccineze in centrele deschise in aceste unitați,…

- Bulgaria introduce certificatul verde in restaurante, teatre, cinematografe, sali de concerte, sali de sport, cluburi și centre comerciale. Bulgaria se confrunta cu o creștere a infecțiilor cu coronavirus, scrie Euronews. Ministrul bulgar al Sanatații, Stoycho Katsarov, a declarat ca certificatul verde…

- Bulgaria introduce certificatul verde COVID-19 ca cerința obligatorie pentru accesul la restaurante, teatre, cinematografe, sali de concerte, sali de sport, cluburi și centre comerciale, deoarece țara se confrunta cu o creștere a infecțiilor cu coronavirus, scrie Euronews.

- Deși medicii sunt de acord ca persoanele vaccinate, chiar și cu trei doze, pot transmite virusul, se pot imbolnavi și pot chiar sa moara din cauza acestuia, politicienii insista tot mai mult pe introducerea pașaportului de sanatate, care a devenit, brusc, panaceul care va invinge boala. Daca ne amintim,…

- Primaria Municipiului Bacau organizeaza in perioada 8-10 octombrie, Festivalul “Oktoberfest Moldovenesc”. Evenimentul iși propune sa aduca o alta imagine sarbatorii, deja tradiționale a zilelor municipiului Bacau, in Parcul Cancicov. Conceput ca un eveniment cadru, in jurul tematicii Oktoberfest, cunoscuta…

- Duminica, 26 septembrie 2021, s-a desfasurat sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bacau (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa de subprefectul cu atributii de prefect, Tudorita Lungu, in care a fost analizata situatia privind incidenta cumulata a cazurilor…

- De astazi, Municipiul Cluj-Napoca intra in scenariul roșu, așadar vor fi aplicate masuri dure nivel local pentru toate persoanele nevaccinate impotriva COVID-19. Vineri, Guvernul Romaniei a aprobat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!