Amendă penală pentru furt de energie electrică Un vrancean trebuie sa achite amenda penala, dar și despagubiri catre Electrica, traduse in facturile neachitate, dupa ce a fost invinuit de furt de curent electric. Acesta fusese acuzat ca, incepand cu iulie 2018 și pana in ianuarie 2019, a sustras energie electrica, in urma racordarii directe la retea, fara contor, consumul nefiind inregistrat deoarece […] Articolul Amenda penala pentru furt de energie electrica apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ■ Curtea de Apel București a trebuit sa ia act de prescrierea faptei ■ același lucru s-ar putea intampla și in dosarul „Bani pentru campania electorala a lui Traian Basescu” ■ Elena Udrea, aflata acum in penitenciar unde executa o pedeapsa privativa de libertate de 6 ani și 8 luni in cazul „Gala Bute“,…

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice din ultimele 24 ore, la nivelul județului Vrancea, la ora 06.00, situația era urmatoarea: – Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, au fost afectate 96 puncte de transformare, ceea ce a dus la nealimentarea a 22 localitați aparținand comunelor:…

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA S.A. – Sucursala Cluj-Napoca anunta mai multe intreruperi in alimentarea cu energie electrica, in intervalul 4-6 aprilie 2023, in comunele Mihai Viteazu, Viișoara, Luna, Moldovenești și Iara. Data intreruperii: 04.04.2023 Adresa/Localitatea: Com. Mihai Viteazu:…

- De maine, facturile pentru gaze naturale si energie electrica vor cuprinde mult mai multe detalii ca pana acum. Potrivit noilor reglementari europene in vigoare, care trebuie respectate, facturile vor cuprinde si informatii legate de costuri, transport si furnizare. Presedintele Asociatiei Furnizorilor…

- Zeci de mii de locuitori din California au ramas fara curent electric si se afla in situatia de a fi evacuati, miercuri, dupa ce o furtuna insotita de vant, ploaie si zapada risca sa cauzeze mai multe inundatii in acest stat, relateaza Reuters.Furtuna ar putea aduce averse pe parcursul zilei in anumite…

- Intr-o locuința pot fi economisiți anual pana la 527 kWh doar in camera de zi;Un aparat in stand-by consuma intre 40-70% din energia pe care o folosește in timpul funcționarii; Dispozitivele electronice pe care le gasim in camera de zi, precum televizorul, laptopul, routerul de internet, iluminatul…

- Grecia și Bulgaria construiesc o serie de proiecte ce le-ar putea transforma intr-o importanta poarta de acces pentru gaze naturale și energie electrica care vor alimenta statele balcanice și Europa de Est, scrie publicația elena Oikonomikos Tachydromos, preluata de Rador.Inceputul a fost facut in…

- In cadrul ședinței Colegiului Prefectural Vrancea a fost prezentat și raportul privind activitatea desfașurata de Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Vrancea in anul 2022 – „situația reclamațiilor primite din partea consumatorilor din județul Vrancea in anul 2022 și a modului de soluționare…