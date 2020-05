Amenda la BCR: O angajata a trimis pe Whatsapp copii dupa buletinele clientilor

Banca Comerciala Romana a fost sanctionata contraventional cu amenda de 24.163,50 de lei, echivalentul a 5.000 euro, pentru incalcarea unor dispozitii din Regulamentul General privind Protectia Datelor.



Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a transmis ca investigatia a fost demarata in urma primirii unei plangeri si a constatat ca BCR nu a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator riscului prelucrarii.



"In acelasi timp, operatorul nu a luat masuri pentru a asigura…