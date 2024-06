Amenda incredibilă primită de un tânăr care a fost prins drogat la volan. E o mică avere Un tanar roman prins drogat la volan a primit o amenda de circulatie incredibil de mare! E drept, el e recidivist. Judecatorii Curții de Apel din București au luat in calcul faptul ca barbatul nu era la prima abatere. Amenda de 100.000 lei! Mai intai, in anul 2017, individul a fost condamnat la 1 an […] The post Amenda incredibila primita de un tanar care a fost prins drogat la volan. E o mica avere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

