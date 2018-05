Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 16 ani din India a fost arsa de vie dupa ce parintii sai s-au plans la batranii satului ca a fost violata, conform politiei, scrie BBC.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al PSD: partidul ofera transportul și mancarea Au fost arestate 14 persoane in…

- Mai multi pacienti ai unui medic de familie din Comanesti au dat buzna in cabinet ca sa-si recupereze fisele medicale. Oamenii din zona au auzit ca medicul s-a pensionat pe caz de boala și au hotarat sa intre toti in cabinet ca sa-si recupereze fisele si sa mearga la alt medic Poliția a inceput o […]…

- Politia rutiera din orasul chinez Shenzhen, din sudul tarii, va amenda pietonii care nu au respectat regulile de circulatie prin SMS si le va afisa fetele pe un ecran gigant pentru a-i expune oprobiului public.

- UPDATE 18.25 La acest moment circulatia pe DN 2B Buzau -Braila a fost reluata, se circula in conditii de iarna. Poliția recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta, cu viteza adaptata permanent conditiilor meteo si de trafic, precum si sa respecte indicatiile echipajelor de politie aflate…

- UPDATE In jurul orei 20.00, individul a fost prins de un echipaj de jandarmi in zona Conacul Trandafirilor din Parcul Crang. El a fost incatușat și in acest moment este in custodia polițiștilor, fiind dus la sediul IPJ Buzau pentru a fi audiat. Poliția este in alerta dupa ce un tanar in varsta de…