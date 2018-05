Stiri pe aceeasi tema

- ANCOM a anuntat miercuri ca a aplicat doua amenzi de peste un milion de lei companiei Telekom Mobile pentru incidentul de securitate din data de 5 martie 2018, cand reteaua a fost congestionata si nu s-au mai putut efecua nici convorbiri, nici transferuri de date. „Analiza documentelor transmise de…

- "In urma unor sesizari venite din partea utilizatorilor, ANCOM a investigat modul in care operatorii aplica regulamentul european Roam like at home in Romania. Controalele au evidentiat nereguli, asadar am solicitat furnizorilor de servicii de comunicatii electronice sa remedieze in anumite termene…

- "Pentru a asigura buna functionare a sectorului si respectarea legii de catre furnizorii de comunicatii electronice si de servicii postale din Romania, de la inceputul anului 2017 si pana in prezent, ANCOM a efectuat aproape 4.700 de controale, in urma carora a transmis 225 notificari si a aplicat…

- Tarifele de terminare a apelurilor la puncte mobile vor fi reduse de la 1 mai cu 12,5%, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut, masura aprobata de ANCOM fiind tranzitorie, pana la finalizarea unui nou model de cost. ”Odata cu aceasta reducere a tarifelor intre operatori, companiile…