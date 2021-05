Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat luna trecuta o actiune legala impotriva AstraZeneca pentru ca nu a respectat contractul de furnizare a vaccinului anti-Covid si pentru ca nu are un plan fiabil pentru a asigura livarile la timp. UE si AstraZeneca urmeaza sa fie audiate pe 26 mai, intr-un tribunal de prima…

- Comisia Europeana a lansat luna trecuta o actiune legala impotriva AstraZeneca pentru ca nu a respectat contractul de furnizare a vaccinului anti-Covid si pentru ca nu are un plan fiabil pentru a asigura livarile la timp. UE si AstraZeneca urmeaza sa fie audiate pe 26 mai, intr-un tribunal de prima…

- Comisia Europeana va incheia in zilele urmatoare un nou contract pentru achizitia a 1,8 miliarde de doze de vaccin anti-COVID al Pfizer-BioNTech, a anuntat sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Agerpres . Dozele urmeaza sa fie livrate pana in anul 2023. Cele 1,8 miliarde de doze vor…

- Statele membre ale Uniunii Europene si compania farmaceutica sunt in contradictie cu privire la livrarea de vaccinuri, dupa ce grupul a expediat mai putin decat este prevazut in acordul convenit initial cu UE. Cotidianul italian Corriere della Sera a scris duminica ca AstraZeneca nu a reactionat inca…

- Prin acest demers, anunțat joi, executivul UE cere socoteala companiei anglo-suedeze pentru intarzierea substanțiala a livrarilor de vaccin COVID promise in contractul semnat anul trecut, scrie Reuters . Comisia Europeana va trimite o scrisoare companiei AstraZeneca, in incercarea de a rezolva amiabil…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) cauta alternative la ajutorul de stat destinat plații certificatelor de CO2. Compania energetica are promis un ajutor de stat in valoare de 240 de milioane de euro. In acest sens, la finalul anului trecut, a fost adoptat un Memorandum de catre Guvern. Ajutorul financiar…

- "Este adevarat ca s-au facut greseli in comandarea vaccinurilor la Bruxelles si in statele membre", a spus Timmermans intr-un interviu pentru presa germana, citat de Agerpres. "Sunt gata sa fac un bilant la sfarsitul pandemiei, cand vom putea vedea ce am facut gresit si ce am facut corect", a spus el.…

- Comisia Europeana si-a aparat sambata politica de distribuire uniforma a vaccinurilor anti-COVID-19 in bloc dupa ce Austria si alte cinci state membre, Cehia, Slovenia, Bulgaria si Letonia, s-au plans ca dozele nu au fost alocate in mod egal, informeaza Reuters. Citește și: Atac fara precedent…