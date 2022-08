Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din Capitala vor intalni un nou tip de marcaj rutier, care ii va obliga sa opreasca cu trei metri inainte de semafor. Cei care nu il respecta risca amenzi consistente si suspendarea permisului pentru 30 de zile.

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anuntat, sambata, ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la Spitalul Floreasca din Bucuresti si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD sambata seara. Ministerul Sanatatii…

- Serviciul de ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada. Weekendul trecut, in Capitala au fost inregistrate temperaturi – record, care au depașit,…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben și cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar accentuata și ploi insemnate cantitativ. Acestea vor fi valabile astazi, pana la ora 21:00. Conform ANM, sunt anuntate instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare de instabilitate atmosferica pentru Capitala si 31 de judete. Pana la ora 22.00, cantitatea de precipitatii asteptata in unele zone poate ajunge la 50 de litri pe metru patrat. Avertizarea meteo de vreme severa este valabila, astazi, in intervalul 10.00 –…

- In contextul evenimentelor prilejuite de Summitul Formatului Bucuresti 9 (B9) care are loc vineri in Capitala, Brigada Rutiera recomanda conducatorilor auto sa evite vineri deplasarea pe DN 1. „Conducatorilor auto le este recomandat ca vineri, intre orele 11.00 – 15.00 si 18.00 – 21.00, sa evite deplasarea…

- Ploile torențiale au provocat inundații serioase, miercuri dimineața, in Capitala. Bulevardul Tineretului a fost acoperit de apa, iar traficul a fost blocat. Canalizarile din zona nu au mai putut face fața ploilor de noaptea trecuta. Nivelul apei a crescut pe carosabil și ajunge in unele zone pana la…