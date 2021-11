Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care transporta numerar in valoare de 10.000 euro sau mai mult, acesta trebuie declarat autoritaților competente din statul membru prin care aceștia intra sau ies din Uniunea Europeana și trebuie sa-l puna la dispoziția lor pentru control. Conform unei Hotarari de Guvern , publicata in Monitorul…

- Persoanele care transporta numerar în valoare de 10.000 euro sau mai mult, acesta trebuie declarat autoritaților competente din statul membru prin care aceștia intra sau ies din Uniunea Europeana și trebuie sa-l puna la dispoziția lor pentru control. Conform unei Hotarâri de Guvern, publicata…

- Guvernul Romaniei a adoptat astazi un plroiect de hotarare prin care modifica Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei. Astfel, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 la 50.000 lei, dar nu mai mult de 60% din valoarea numerarului nedeclarat, neindeplinirea obligatiei…

- Certificatul verde Covid devine obligatoriu daca vrei sa-ți faci cumparaturile la mall, vrei sa bei o cafea intr-un restaurant sau sa vezi un film la cinema. Evident, va trebui sa-l ai asupra ta și daca trebuie sa cumperi ceva din hypermarket. Ești nevaccinat? Nu vei fi primit la mall sa bei o cafea.…

- Certificatul verde Covid, excepții de la regula – iata premisele unui nou scandal care a izbucnit luni, cand a intrat in aplicare hotararea de Guvern in ceea ce privește noile restricții. Astfel, dupa ce s-au intrecut in balbe și gafe, autoritațile revin asupra documentului și aduc in discuție anumite…

- Valeriu Gheorghița, președintele campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, in cadrul conferinței de presa susținuta la Guvern ca pentru a treia doza de vaccin anti-Covid programarea se va face in platforma, pentru cei care merg la centrele de vaccinare. In schimb, personalul medical face excepție de…

- Hotararea de Guvern adoptata vineri seara prevede mai multe restricții pentru persoanele care nu sunt vaccinate impotriva COVID-19, testate sau trecute prin boala, in localitațile unde rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 la mia de locuitori, iar copiii cu varsta de peste 6 ani trebuie sa aiba…

- Incidența de 6 persoane infectate la mia de locuitori se aplica doar funcționarii școlilor, nu și in cazul activitaților economice. Explicațiile lui Raed Arafat Incidența de 6 persoane infectate la mia de locuitori se aplica doar funcționarii școlilor, nu și in cazul activitaților economice. Explicațiile…