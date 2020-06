Stiri pe aceeasi tema

- O poluare cu produs petrolier s-a produs pe fluviul Dunarea, in judetul Dolj, in zona Manastirii Maglavit, in zona specialistii intervenind pentru neutralizarea acesteia. Deocamdata, cauza poluarii nu este cunoscuta potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat al Administratiei Bazinale de Apa…

- PSD Gorj are reprezentanți la varf in conducerea Aparegio Gorj. Intr-o perioada in care Aparegio Gorj, operatorul de apa și canal din județ, a ajuns sa distribuie apa la bidon, s-a trecut la angajarea de noi șefi in cadrul societații. Unul dintre ultimii angajați este Ion Calinoiu, fostul președinte…

- Angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Gorj desfașoara in aceasta perioada o serie de lucrari pe cursurile de apa din administrare, lucrari prevazute in Programul Tehnic, respectand masurile preventive dispuse pentru limitarea raspandirii infecției cu noul coronavirus. Lucrarile programate in…

- Personalul Formatiei Craiova din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Dolj a efectuat astazi o ampla actiune de igienizare a raului Jiu, zona pod Breasta, amonte si aval. Activitatea s-a desfasurat atat manual, cat si mecanizat, de-a lungul cursului de apa si pe zona de protectie a digului,…

- Lipsa precipitațiilor – de la inceputul anului 2020 pana acum a plouat cumulat 30 l/mp, cat ar fi trebuit sa ploua intr-o singura luna -, a condus la dispariția multor cursuri de apa mici și la reducerea semnificativa a debitului raurilor din județul Neamț. Cele mai afectate sunt raurile Agapia, Nechit,…

- Administratia Nationala ”Apele Romane” a anuntat, luni seara, ca directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Dragoi, a fost demis din functie ca urmare a unor deficiente de management si pentru modul in care a gestionat situatia generata de pandemia de coronavirus, nu din motive…

- Daniel Dragoi, directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, s-a rugat luni in fața instituției pentru ca Dumnezeu sa scape orașul și județul de pandemia de COVID-19.Echipat cu masca de protecție, viziera și manuși, Daniel Dragoi s-a așezat in genunchi și a spus o rugaciune catre ...

- Restaurantele de pe Defileul se afla in atentia Sistemului de Gospodarire a Apelor Gorj ca fiind potentiali poluatori ai Jiului chiar daca nu au fost identificate in albia raului deseuri care provin din activitatea lor. “Au fost identificate ca fiind...