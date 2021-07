Stiri pe aceeasi tema

- Inca un muncitor ranit in explozia de la Rafinaria Petromidia a murit in aceasta dimineața intr-un spital din Germania. Conducerea companiei care deține Petromidia a anunțat teribila vestea printr-un comunicat de presa. Barbatul, impreuna cu un alt coleg fusese transferat de la Spitalul Floreasca, in…

- Unul dintre cei doi muncitori raniți in explozia de la Rafinaria Petromidia a murit in aceasta dimineața intr-un spital din Germania. Conducerea companiei care deține Petromidia au anunțat vestea printr-un comunicat de presa. Barbatul, impreuna cu un alt coleg au fost transferați de la Spitalul Floreasca…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dimineața, la un depozit de deseuri plastice reciclabile din Salonta. Doua hale au fost cuprinse de flacari, zona fiind acoperita de un fum negru și dens. Incendiul de amploare s-a produs la depozitul de deseuri de plastic reciclabile de pe strada Ghestului, din…

- Doi dintre cei cinci muncitori raniți in explozia de la Rafinaria Petromidia de vineri au fost transferați la Spitalul Clinic de Urgența „Floreasca” București și sunt in coma indusa. Compania anunța ca starea lor este stabila. Cel mai grav ranit dintre aceștia este un operator de 53 de ani care a…

- Incendiul in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia care a dat alarma de grad zero in Constanța a fost stins in aproximativ 3 ore. Din pacate, deflagrația s-a soldat cu un deces și 5 raniți, muncitori care se aflau cel mai aproape de locul exploziei. Dupa stingerea incendiului s-a știut cu exactitate…

- Momentul exploziei de la Rafinaria Petromidia a fost surprinsa de un turist care filma in acel moment marea. Pe filmare se aude o bubuitura puternca, urmata imediat de o flacara imensa și un nor de fum negru. Explozia a avut loc in jurul orei 12.30 și s-a soldat cu un mort și 5 raniți. […] The post…

- IGPR, Poliția Arad și specialiști ai Serviciului Roman de Informații investigheaza cauzele atentatului in care și-a pierdut viața afaceristul Ioan Crișan. FILMUL ATENTATULUI: Sambata, 29.05.2021, in jurul orei 07.00, IPJ Arad a fost sesizat de la martorii care sunat la 112 ca in parcarea Profi de pe…

- Premierul Florin Citu a precizat, joi, in urma deciziei UMF Iasi ca studentii si profesorii sa participe fizic la examene doar cu dovada vaccinarii, a unui test negativ sau daca demonstreaza ca au avut COVID-19, ca astfel de masuri sunt luate pentru a ne asigura ca nu raspandim mai departe coronavirusul.…