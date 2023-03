Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat ca la nivelul județului Maramureș, in 2022, s-au inregistrat 168.815 apeluri la Serviciul de urgența 112, ceea ce reprezinta 1,65% din totalul apelurilor primite la nivel național. „Fața de anul 2021 se poate observa o scadere a apelurilor non-urgente.…

- Intors in satul copilariei, un IT-ist iesean a intrat in conflict cu doi consateni. Dupa un semn cu degetul mijlociu a urmat o bataie, soldata cu doua condamnari in instanta. In preajma Craciunului 2019, I.D. venise in vizita la parintii sai din Cotnari. Pe 20 decemrbie, dupa pranz, a plecat pe jos…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Prahova au fost sesizați, luni dimineata, ca pe Drumul Național 1 B, din direcția Albești-Paleologu catre Ploiești, se deplaseaza un autoturism care efectueaza transport ilegal de persoane. In urma sesizarii, agentii rutieri au oprit pentru control, pe raza comunei…

- Daca ai un nuc in curte și vrei sa-l tai, mai bine te razgandești. Amenda care te paște este imensa, deoarece pomul este protejat de lege. Regula este valabila indiferent daca cetatenii vor sa taie un singur pom sau mai multi, chiar daca este vorba de propria curte. Fii la curent cu cele mai…

- Codul rutier din Romania a suferit doua modificari importante anul trecut. Una in luna februarie, iar o alta la inceputul lunii iunie, atunci cand a fost introdus un nou punct: pedepsirea șoferilor agresivi. Insa, aceasta nu este singura schimbare esențiala. Conform noului Cod rutier permisul de conducere…

- Asociatia de dezvoltare Euronest s-a judecat degeaba timp de doi ani cu Camera de Conturi, deoarece procesul va fi reluat de la zero la Tribunalul Botosani. Motivul ține de faptul ca dintr-o sentința anterioara data de Tribunalul Iași, magistratii nu au reușit sa arate clar cine cu cine se judeca si…

- Șapte indieni au fost depistati cu sedere ilegala in Dolj, iar o societate comerciala a fost sanctionata de politistii de la imigrari cu amenda de 70.000 de lei.Politistii de imigrari din Dolj au depistat sapte barbați din India in situații ilegale.In urma acțiunilor intreprinse, la o societate comerciala…

- In anul 2023 valoarea punctului de amenda va fi inghetata la 145 de lei pentru sanctiunile rutiere. Astfel, punctul de amenda nu va mai creste la 300 lei la inceputul anului 2023 dupa cresterea salariului minim din ianuarie la 3.000 de lei de la 2.550 de lei. Fii la curent cu cele mai noi…