- Comisarii Garzii de Mediu au descoperit intr-o gospodarie din Radauți, județul Suceava, un pui de leu, scrie News.ro . Puiul ținut in captivitate i-a adus „proprietarului” doua amenzi, in valoare totala de 25.000 de lei. Controlul a fost facut in urma unei sesizari. „In urma unei sesizari inregistrate…

- In noaptea de 12 spre 13 iulie, pompierii militari maramureșeni au acționat la localizarea și lichidarea a doua incendii izbucnite in Maramureșul istoric. Aseara, in jurul orei 22.25, militarii Garzii nr. 2 de Intervenție Borșa au fost alertați cu privire la un incendiu izbucnit in oraș. Trei echipaje…

- Alexandru Bucur și Ovidiu Cojocaru la final de contract. Conducerea clubului baimarean a anunțat ca atat centrul Alexandru Bucur (n.24 aprilie 1994) cat și talonerul Ovidiu Cojocaru (n.19 noiembrie 1996) au refuzat oferta de prelungire a raporturilor contractuale cu campioana Romaniei, CSM Știința Baia…

- Stațiile de epurare ape uzate-menajere din județ sunt o alta problema adusa in discuție recent de Garda de Mediu Maramureș. Comisarii de mediu maramureșeni spun ca daca in municipii și orașe situația este „sa spunem cat de cat buna, in mediul rural situația este dezastruoasa. Sunt realizate fizic stații…

- Romplumb-ul s-a inchis de ani buni, iar acum au ramas doar problemele de mediu care nu și-au gasit rezolvare. De la Romplumb se fura cam tot ce se poate fura și asta se poate vedea doar daca dai o fuga prin Ferneziu. Halda de zgura este problema de mediu care creaza ingrijorare, o problema de mediu…