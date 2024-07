In timp ce turiștii din Barcelona risca sa fie stropiți cu pistoale cu apa, cei din orașul Calpe de pe coasta mediteraneana a Spaniei se confrunta cu o alta amenințare: o amenda consistenta pentru ca iși rezerva spațiu pe plaja, noteaza CNN. Intr-un comunicat de presa, consiliul municipal a reamintit turiștilor ca, in conformitate cu […] The post Amenda de 250 de euro pentru turiștii care ocupa locuri pe plaja inainte de ora 9 dimineața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .