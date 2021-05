Stiri pe aceeasi tema

- Programul National pentru Redresare si Rezilienta (PNRR), in care Romania are alocate aproape 30 de miliarde de euro, va ajuta foarte mult in domeniul reducerii poluarii si lansarii conceptului de economie circulara, acesta fiind o solutie extraordinara pentru investitii in domeniul protectiei mediului,…

- Stocul de lemn de foc "pe picior" din padurile Romaniei a crescut cu 133 milioane metri cubi, intre cele doua cicluri ale Inventarului Forestier National - IFN (2012 - 2018), iar cifra de afaceri a industriilor bazate pe lemn a depasit sase miliarde de euro, echivalentul a 3,5% din PIB, reiese din…

- “Ministerul Finantelor (MF) a atras 709,5 milioane lei si 140,5 milioane euro prin oferta de vanzare detitluri de stat pentru populatie (Fidelis) derulata in luna martie 2021 pe piata de capital. Valoarea totala a celor trei runde de finantare prin titluri de stat Fidelis derulate in ultimele noua luni…

- Plecarea in strainatate este o decizie importanta și curajoasa. Iți poate deschide noi oportunitați, dar te poate aduce și in situații dificile, daca nu ai reușit sa te informezi suficient și sa iți iei toate masurile de siguranța. Asigura-te ca știi cum poți evita exploatarea prin munca și riscurile…

- Discord, serviciul de comunicare focusat pe gaming, ar putea fi achizitionat, in curind, de Microsoft, pentru 10 miliarde de dolari. Phil Spencer, seful diviziei Xbox, ar negocia din partea Microsoft cumpararea Discord, conform surselor anonime citate de Bloomberg. Gigantul american ar fi dispus sa…

- Suma alocata in perioada de tranzitie, 2021-2022, pentru instalarea tinerilor fermieri se ridica la 100 de milioane de euro, in conditiile in care prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 au fost prevazute pe aceasta masura fonduri totale de 476 de milioane de euro, potrivit ministrului…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, in cadrul unei conferinte de specialitate, a declarat ca Romania ar trebui sa vina in curand cu un plan de renuntare totala la utilizarea carbunelui pentru a produce energie, intrucat aceasta resursa nu are niciun viitor. „Trebuie sa fiu brutal…

- Un social-democrat european ne spune pe șleau ceea ce social-democrații din Romania (PSD) – erijați mereu in mari aparatori ai mineritului – ascund sub preș de cateva decenii, pentru a caștiga voturile minerilor: exploatarea carbunelui nu are viitor și guvernele ar face bine sa gaseasca soluții…