- Pandemia a venit ca un trasnet pentru zeci de batrani din Ramnicu Valcea. Peste 70 de persoane sunt nevoite sa iși gaseasca un acoperiș deasupra capului, dupa ce caminul de batrani din municipiu s-a inchis din cauza noului coronavirus.

- Ziarul Unirea Un preot care a sfidat masurile de urgența impotriva pandemiei s-a trezit cu poliția la ușile bisericii. A fost amendat cu 5.000 de lei Un preot care a sfidat masurile de urgența impotriva pandemiei s-a trezit cu poliția la ușile bisericii. A fost amendat cu 5.000 de lei Un preot din Iași…

- Situația in care se afla intreaga lume denota comportamentul nostru de ani de zile și departarea omului de Dumnezeu. Afirmația ii aparține parohului Bisericii cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil din comuna Varzarești, Nisporeni, parintele Sergiu Ivanov.

- DOLIU… Iustin Paun, fiul regretatului preot Gheorghe Paun, a trecut la cele veșnice. Trupul acestuia a fost depus la capela Bisericii “Sfanta Treime” din Cimitirul Eternitatea și va fi condus pe ultimul drum duminica, 16 februarie, la ora 13:00. Iustin Paun avea 50 ani, un baiat și o familie de care…

- Un incident revoltator a avut loc sambata, 15 februarie, la o biserica din Ramnicu Valcea, unde un preot a lovit un enoriaș. Momentul a fost surprins, iar imaginile au facut rapid inconjurul internetului.

- …atunci cand acesta il intreaba de ce are un comportament care nu corespunde cu veșmantul clerical pe care-l poarta. „Uitati ce comportament ORIBIL are acest preot de la biserica Sfantul Ierarh Nicolae din municipiul Ramnicu Valcea!! Mai devreme, in timpul unei cununii religioase, acest individ a agresat…

- Motto: „Ca fiu credincios al Bisericii mele, laud dumnezeirea, caci m-a facut roman; iubirea ce am catre Națiunea mea ma imboldește a starui in fapta, ca inca și dupa moarte sa erump de sub gliile mormintului, spre a putea fi pururea in sinul Națiunii” – Emanuil Gojdu Luni, 3 februarie, se implinesc…