Consiliul Concurenței a sancționat Mega Image cu amenda in valoare de 10,08 milioane lei (aproximativ doua milioane euro) pentru furnizarea de informații inexacte privind prețurile unor produse de baza, precum uleiul de floarea-soarelui. Autoritatea de concurența a solicitat marilor retaileri, in cadrul unei cercetari de piața, o serie de informații referitoare la prețul mediu saptamanal de achiziție și de vanzare la raft pentru anumite produse de baza și a constatat ca exista anumite neconcordanțe in raspunsul transmis de Mega Image. O astfel de problema a fost semnalata la uleiul de floarea-soarelui,…