Compania de nutriție Herbalife va plati 123 milioane dolari in SUA pentru a inchide acuzațiile de dare de mita. Herbalife este acuzata ca a mituit zece oficiali din China pentru a-și majora vanzarile, care au crescut cu 19%. Herbalife Nutrition are trei centre de vanzari in Romania, in Cluj, Bucuresti si Brasov. Herbalife Nutrition va plati 123,1 milioane de dolari pentru a-si rezolva acuzatiile penale si civile care implica oficiali guvernamentali si din presa, pe care compania i-a corupt pentru a-si ridica afacerea in China, transmite Departamentul de Justitie din SUA, potrivit Reuters. Autoritatile…