Amendă de 100.000 lei pentru un crescător de pui din Băicoi Garda de Mediu Prahova a sancționat cu amenda in valoare de 100.000 lei un crescator de pui din Baicoi, care nu avea autorizație de mediu. Controlul a fost efectuat in urma sesizarilor primite de la locuitorii din Baicoi cu privire la disconfortul olfactiv produs de activitatea desfașurata la hala de depozitare dejecții avicole. „Urmare verificarilor efectuate in teren s-a constatat ca operatorul economic nu a indeplinit masura trasata inca din faza de construcție, de a solicita Autorizație de Mediu inaintea inceperii activitații. Pentru eliminarea disconfortului olfactiv, comisarii de mediu au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

