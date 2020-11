Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, jandarmii argeșeni au controlat o societate din municipiul Pitești care iși desfașura activitatea cu incalcarea normelor legale, activitatea fiind intrerupta, iar persoanele fiind evacuate din local. Administratorul clubului Yoko din Pitești a fost sancționat contravențional pentru…

- Toate spectacolele programate si reprogramate pana la 4 noiembrie se anuleaza, urmand ca sa fie returnata contravaloarea biletelor achizitionate, anunta, marti, Teatrul National din Bucuresti.“Avand in vedere ca rata de incidenta cumulata, calculata la 14 zile, la nivelul Municipiului Bucuresti, a depasit…

- „La testarea din data de 18.10.2020 s-au mai identificat 46 cazuri pozitive (39 pacienti si 7 salariati). Salariatii pozitivi au fost evaluati de medic infectionist si sunt izolati la domiciliu. S-au luat masuri generale de prevenire a transmiterii", au precizat reprezentantii DSP Iasi. Alte focare…

- Astazi, in județul Iași au fost inregistrate 133 de cazuri noi de infectari cu virusul SARS-CoV-2. Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Iași, Marius Voicescu, a declarat ca au fost identificate doua focare, respectiv la o societate comerciala și la Aeroportul Intențional Iași. Marius…

- La data de 24 septembrie, in jurul orei 10.10, dispeceratul I.P.J. Brașov a fost sesizat prin apelul unic de urgența 112, cu privire la faptul ca in cadrul unei societați comerciale amplasata pe raza municipiului Brașov, are loc o agresiune fizica. Echipe mixte formate din polițiști și jandarmi, s-au…

- Ținand cont de masurile adoptate prin Hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența nr. 43/2020 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatații publice și a Hotararii de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la HG nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul…

- Prefectul Radu Bud impreuna cu șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne au analizat azi, in cadrul ședinței saptamanale, Hotararea nr. 43/27.08.2020 pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatații publice, hotarare care a stat la baza Hotararii de Guvern din 31.08.2020 pentru modificarea…

- In urma unui control efectuat la o societate comerciala din Oravita, politistii au indisponibilizat ingrasaminte chimice cu azotat de amoniu depozitate necorespunzator, in aer liber.La data de 17 august 2020, politisti ai Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase Caras Severin, cu sprijinul…