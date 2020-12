Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis, in sedinta de miercuri, amendarea unei invatatoare, dar si a scolii unde aceasta este angajata, pentru "comportament ostil" fata de un elev cu tulburare de spectru autist. "Comportamentul ostil, de…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a votat, in sedinta de miercuri, amendarea cu 2.000 de lei a SC Adevarul Holding SRL, pentru o caricatura cu tenta rasista. Respectiva caricatura - o femeie de etnie roma care vinde seminte in pagini de carti - a fost publicata…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis, in sedinta de miercuri, amendarea unei invatatoare, dar si a scolii unde aceasta este angajata, pentru ‘comportament ostil’ fata de un elev cu tulburare de spectru autist. ‘Comportamentul ostil, de respingere al…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a stabilit, in sedinta de miercuri, ca mesajul publicat, in 14 aprilie, pe Facebook, de catre Andrei Caramitru, in care acesta numea BOR si religia ortodoxa "o secta demonica" reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul…

- "Lipsa unui acord cu privire la reguli de participare la Sarbatorile Pascale din anul 2020 pentru toate cultele crestine recunoscute de lege reprezinta fapta de discriminare", considera CNCD. Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a adoptat, in sedinta de miercuri,…

- Ministerul de Interne a fost sanctionat cu avertisment contraventional de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), pentru acordul incheiat exclusiv cu Biserica Ortodoxa Romana (BOR), de Paste. "Lipsa unui acord cu privire la reguli de participare la Sarbatorile Pascale din anul…