AMENDĂ APLICATĂ – Un angajator roman își supraveghea audio-video angajații Un angajator roman care supraveghea audio salariații pentru a folosi ulterior inregistrarile impotriva lor a fost amendat de catre Autoritatea Naționala de Supraveghere. Instituția a finalizat, in data de 23.09.2021, o investigație la respectivul angajator, in urma careia s-a constatat incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) raportat la art. 6 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, operatorul fiind sancționat contravențional cu amenda in cuantum de 24.745,00 lei (echivalentul a 5.000 EURO). „Sancțiunea a fost acordata intrucat s-a constatat faptul ca operatorul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

