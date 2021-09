Stiri pe aceeasi tema

- Arestati preventiv pentru furtul unui card. Au retras 27.000 de lei, de la bancomate situate in municipiul Medgidia. Pe spatele cardului bancar era scris PIN ul acestuia.Politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta au fost sesizati, la data de 13 august a.c., de un barbat, cu privire…

- Politistii si procurorii din Satu Mare au deschis marti, 31 august, un dosar penal in rem pentru zadarniciriea combaterii bolilor, dupa ce in localitatea Tarsolt s-a desfasurat luni o nunta cu peste 1.700 de persoane. De asemenea, organizatorul evenimentului a fost amendat cu 5.000 de lei, a informat…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in urma pe DJ 109F Targu Lapus – Baiut, in localitatea Rogoz. Din primele informatii, au fost implicate doua autoturisme si au rezultat 3 victime: una inconstienta si doua constiente. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri, de descarcerare si de…

- Patru persoane au fost ranite sambata dupa-amiaza, in urma unui accident care a avut loc in orașul Broșteni, județul Suceava. In accident au fost implicate doua autoturisme, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Suceava, coliziunea intre cele doua autoturisme a fost frontala. Au fost implicate…

- Pana astazi, 34.412 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.In intervalul 21.08.2021 (10:00) – 22.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 9 decese (2 barbați și 7 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitale din județele Bistrița-Nasaud,…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de miercuri spre joi, la patru incendii provocate intr-o comuna din Suceava, sase proprietari fiind afectati. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor, dupa ce au facut atac de panica, intre care o tanara insarcitata care a fost transportata la spital.…

- Trei cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 s-au inregistrat, miercuri, in județul Suceava, și doua persoane au fost reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.366 de persoane testate. Incidența cazurilor pozitive este de 0,03 la mia de locuitori.La nivel național au fost efectuate 18.627 de teste ...

- Nici un caz nou de infectare cu SARS-CoV-2 nu a fost inregistrat, luni, in județul Suceava și a fost doar un singur caz de reconfirmare la retestare, din 80 de persoane testate. Incidența cazurilor pozitive la nivelul județului a scazut la 0,06 la mie.In țara, au fost efectuate 5.960 de teste ...