Curtea Gradinitei cu Program Prelungit nr. 3 din Iasi va fi amenajata in cadrul unui proiect finantat prin programul Start ONG, proiectul fiind intitulat "Step by step in gradi si afara". Lucrarile de amenajare se vor incheia, conform specificatiilor proiectului, pe 29 octombrie, fiind lansat de Kaufland Romania si implementat de Asociatia Act for Tomorrow. "Scopul proiectului este amenajarea si mobilarea spatiului exterior al gradinitei pentru ca prescolarii din cele 9 grupe ale unitatii de invatamant sa poata beneficia zilnic de activitati in aer liber. Proiectul are doua etape, prima fiind…