- Primarul Bacaului a primit, astazi, o delegație oficiala a Ambasadei Republicii Armenia in Romania, condusa de Excelența sa, ambasadorul Sergey Minasyan, insoțit de reprezentanții Arhiepiscopiei Armene din Romania. Prilejul l-a constituit inaugurarea Monumentului comemorativ Hacikar, o cruce de piatra,…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a anuntat inceperea lucrarilor de regenerare urbana din zona Bradului – Tipografilor, valoarea acestora fiind de un milion de euro. In locul celor 17 garaje demolate in luna ianuarie vor fi amenajate 96 de locuri de parcare, dintre care 16…

- ”Incep lucrarile la regenerare urbana in valoare de 1 milion de euro din zona Bradului-Tipografilor! Ordinul de incepere a lucrarilor este pentru data de 14 iunie si lucrarile vor dura 6 luni! Acestea vor fi executate de societatile Trust GP SRL si Gamserv Cons SRL”, anunta, miercuri seara, Lucian Viziteu,…

- Primarul Bacaului a anunțat ca șoferul unui Mercedes parcat pe spațiul verde a fost amendat de Poliția Locala cu 2.500 de lei, amenda maxima in acest caz. „Nu exista scuze pentru a parca in mijlocul Parcului Spicul , proaspat gazon si reabilitat. Dupa modificarea HCL 295/2021, amenzile au crescut și…

- Acum 25 de ani, prin Ordinul ministrului justiției, nr. 1003/C din 18.06.1997, lua ființa Școala Naționala de Administrație Penitenciara Targu Ocna, instituție de invațamant militar, devenita emblematica pentru sistemul penitenciar romanesc, care a oferit multor generații de ofițeri și agenți de poliție…

- Primarul Bacaului a anunțat ca la școala „Nicolae Iorga” a aparut un focar de gastroenterita acuta, fiind inregistrate 32 de cazuri. 5 copii s-au prezentat la CPU Pediatrie-SJU Bacau, ceea ce e foarte grav. „Am solicitat Direcției de Sanatate Publica, dupa ce va face analiza cauzelor acestui focar,…

- Astazi, 4 aprilie 2022, la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, in cadrul unei ceremonii militare și in prezența mai multor demnitari, ministrul afacerilor interne, domnul Lucian Bode, a decorat Drapelul de Lupta al Gruparii de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacau cu Ordinul „Barbatie…

- Președintele Consiliului Județean Bacau am convocat astazi in ședința Consiliul Director al ADIB, la care a participat și Consiliul de Administrație al SC CRAB SA, alaturi de directorii executivi ai societații. Punctul principal al discuțiilor a vizat punerea in siguranța a conductei de aducțiune Valea…