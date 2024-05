Amenajare peisagistică nouă de-a lungul șoselei Olteniței Sezonul de vara se apropie, iar gospodarii pun la punct ultimele detalii in vederea pregatirii temperaturilor ridicate. Pe langa amenajarea artezienelor și pregatirea parcurilor, in sectorul 4 se realizeaza și adevarate regenerari urbane ale strazilor și bulevardelor. Zona care pornește de la stația de metrou Constantin Brancoveanu spre Eroii Revoluției a fost schimbata din temelii. […] The post Amenajare peisagistica noua de-a lungul șoselei Olteniței first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Lucrarile de amenajare ale mediului din sectorul 4 incep sa-și arate roadele. Gardul verde montat de catre cei de la Totul Verde. S.A., in zona Eroii Revoluției, de pe partea cu Cimitirul Bellu, de-a lungul șoselei Olteniței, s-a transformat, deja, intr-o excepționala gradina pe verticala. Practic,…

