Amedeo lanseaza prima piesa din Living Room Sessions. Ard Tot, melodia care a cucerit instant publicul, in versiunea acustica

- Tanara artista Yuka revine cu o noua lansare in 2021. Piesa „Soare Nebun” este urmatoarea surpriza din cadrul The Session by Global Records. Melodia este despre sentimentele puternice ale iubirii, unde orice obstacol este depașit prin puterea celor doi. Yuka a declarat despre noua sa lansare: “Cand…

- Cel mai urmarit vlogger francez a dat lovitura cu o melodie pe care o canta in limba romana. Piesa lansata de Squeezie este in topul celor mai ascultate pe Deezer in Romania si pe Spotify in Franta. Melodia „Time Time”, o parodie dupa muzica anilor 2000, are ca tema fericirea de manca un pepene fara…

- Doi dintre cei mai vizibili artiști urbani din Romania și-au unit vocile pentru piesa „Poezii Seamana A Știri”. Vorbim aici de Oscar și Killa Fonic care colaboreaza pentru prima oara. „Poezii Seamana A Știri” este o piesa hip-hop puternica despre arta care este mai presus ca banul. Cei doi fiind cunoscuți…

- “I-am facut proiectul lui Puya de casa” Daca e vineri, avem muzica buna de la Mr. VIK. Artistul ne surprinde azi cu o piesa dance cu influențe orientale din proiectul Friday Raggaeton, realizat in colaborare cu Sprint Music. Noua creație muzicala se numește “Shikidim” și vine cu un vibe numai bun de…

- Julia Michaels face echipa cu Campbell’s pentru o noua colaborare palpitanta, mai precis pentru lansarea „M’m! M’m! Records”, artista fiind una dintre primii semnați. Dupa un studiu de caz condus de Campbell’s, aceștia au descoperit ca 73% dintre participanți asculta muzica in timp ce gatesc, compania…

- Membrii trupei Manifest, Syan Lion și Seladon colaboreaza din nou, dupa 22 de ani și lanseaza piesa „Manifest”, prin intermediul careia cei doi artiști iși doresc sa uneasca romanii de pretutindeni, amintindu-le cat de importanta este dragostea pentru muzica și nu numai. „Pentru cei care nu știu, Manifest…

- In momentul in care simți ca sufletul tau arde, dragostea a reușit sa preia controlul asupra intregii tale ființe. Ard Tot, prima piesa lansata de catre Amedeo, impreuna cu Oana Marinescu, surprinde momentul de renaștere – cel in care realitatea devine arsa in intregime, iar sufletul se purifica. Amedeo…

