Amedeo lanseaza Lumini neon, un rezumat al drumului artistic pe care a pornit Amedeo iși lasa din nou inspirația creatoare sa zburde in „Lumini neon”, o piesa care vorbește despre aspirații și tentații. „Lumini neon” este o piesa care poate fi privita ca o incursiune in parcursul artistic al lui Amedeo, care a pornit la drum cu dorința și determinare, care a cunoscut ispite și s-a abatut, dar care s-a intors mereu pe aceeași cale care-l caracterizeaza in totalitate. Noua piesa a lui Amedeo este ca un mix perfect intre ritmuri vibrante și fresh, alaturi de versuri care spun povești și care pot avea o semnificație diferita pentru fiecare ascultator in parte. In fond,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

