AMD anunţă procesoarele Ryzen Z1 pentru consolele de gaming portabile ASUS ROG Ally nu a debutat de unul singur, ci a venit la pachet cu un procesor complet nou, AMD Ryzen Z1. De altfel chipsetul a fost anuntat pe 25 aprilie, in aceeasi zi cand ASUS a mai dezvaluit detalii despre consola sa portabila. AMD a anuntat o serie de chipseturi cunoscuta ca Ryzen Z1 si dezvoltata cu gandul la urmatoarea generatie de console de gaming handheld. Ryzen Z1 si Ryzen Z1 Extreme sunt bazate pe arhitectura de 4 nanometri Ryzen 4 si folosesc GPU-uri RDNA 3. Produsele vor fi disponibile temporar in exclusivitate pentru ASUS, in urma unei intelegeri speciale intre companii. AMD Ryzen… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

