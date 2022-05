AMD anunţă plăcile grafice Radeon RX 6000 şi lansarea FRS 2.0 AMD a anuntat o noua generatie de placi grafice, Radeon RX 6×50 si a confirmat in aceasta saptamana lansarea lui FSR 2.0. Cu aceste modele ne facem incalzirea in ultimul val RDNA 2 inainte sa vina RDNA 3 si Radeon 7000. Noile placi sunt Radeon RX6650 XT, Radeon RX 6750 XT si Radeon RX 6950 XT. Avem de-a face cu refresh-uri pentru Radeon RX 6600 XT, RX 6700 XT si RX 6900 XT. AMD ne ridica sprancenele, subliniind ca produsele sunt deja in stoc peste tot, fata de rivalii de la NVIDIA. Toate cele 3 placi noi au frecventele ridicate si vin cu memorie rapida GDDR6. Nu e un salt de generatie, dar se… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google a profitat de evenimentul Google I/O pentru a prezenta smartphone-ul Pixel 6A, insa, acesta inca nu este gata si vor mai trece peste doua luni pana va intra pe piata. Principalul castig al noii versiunii de gama medie din seria Pixel este trecerea la chipset-ul cu abilitati de AI Tensor, pe care…

- Din acest an au fost modificate procedurile de depunere a Declarației 230 pentru sponsorizarea entitaților non-profit, prin care contribuabilii pot dona pana la 3,5% din impozitul pe venit. Practic, banii platiți deja pentru impozit pot merge catre fundații, asociații sau biserici pentru a fi utilizați…

- Cariera lui Will Smith are de suferit, dupa scandalul pe care actorul l-a provocat la premiile Oscar. Productia celui de-al patrulea film din seria „Bad Boys" a fost oprita. Si alte studiouri care aveau proiecte cu Will Smith au luat decizii similare. Pare ca vor sa vada cat de grav e afectata reputatia…

- Compania a declarat marti ca va grupa serviciile existente PlayStation Plus si PlayStation Now intr-un singur serviciu de abonament numit PlayStation Plus. Noul PlayStation Plus va fi disponibil in iunie si vine cu trei niveluri: Pachetul de baza, PS Plus Essential, care inlocuieste PS Plus original…

- Ce ”fumigena” vor mai putea arunca asupra romanilor autoritațile, pentru a masca scandalul de proporții care urmeaza… Unul cu o miza financiara absolut halucinanta! Pentru ca, dupa cum reiese din informațiile de ultima ora intrate in posesia noastra, guvernanții de la București tocmai ce au fost inștiințați,…

- Pentru miercuri, 30 martie, Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) a stabilit noile tarife maximale pentru comercializarea cu amanuntul a produselor petroliere de tip standard. Astfel, de la miezul nopții, litrul de motorina se va scumpi cu 28 de bani și va costa mai mult…

- Specialiștii de la Banca Naționala a Romaniei au emis un nou curs valutar pentru azi, 8 martie. Care sunt noile cotații pentru monedele de circulație internaționala precum: euro, dolar sau lira sterlina? Care sunt noile valori ale cotațiilor și ce evoluțe au avut acestea? De asemenea, ai mai jos și…

- SpaceX a activat, oficial, serviciul de internet prin satelit Starlink pentru teritoriul Romaniei! Vom putea accesa internetul de oriunde, la preturi competitive. Starlink este o "constelatie" de sateliti construita de SpaceX pentru a oferi acces la internet prin satelit. Constelatia va ajunge sa fie…