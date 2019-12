AmCham Romania: Astazi, avem un mediu de afaceri bine consolidat Romania are un mediu de afaceri bine consolidat, iar solidaritatea si competitivitatea reprezinta puncte importante ale economiei, a declarat, vineri, intr-o reuniune de specialitate, Radu Florescu, vicepresedintele Camerei de Comert Romano-Americana (AmCham Romania).



"Chiar daca nu vom fi de acord in toate privintele, cel putin vom reusi sa intelegem punctele de vedere si sa fim de acord ca nu suntem acord. 2019 a fost o borna importanta pentru Romania. Anii de dupa Revolutie au fost marcati de momente de crestere de criza specifice unei democratii in formare, dar totusi o democratie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

