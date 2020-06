Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii AmCham Romania considera ca mentinerea ratingului suveran al Romaniei la "BBB- cu perspectiva negativa" de catre agentia Standard & Poor's reflecta realitatile cu care se confrunta economia interna dupa incidenta socului generat de pandemia COVID-19, noteaza Agerpres. "Nu trebuie…

- Astfel, premierul a prezentat pachetul de masuri de crestere economica ce vor fi luate in perioada urmatoare, masuri care vizeaza recuperarea rapida a economiei si reluarea cresterii economice intr-un timp cat mai scurt. Pachetul de masuri de redresare a economiei propus de Guvern Pe perioada…

- Premierul Ludovic orban anunta ca pensiile vor creste, dar nu poate spune cu ce procent. Acest lucru depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de plata a pensiilor. Sustenabilitatea sistemului de pensii este fundamentala si vrem sa le garantam pensionarilor ca fiecare va primi…

- Deputatul PSD Violeta Raduț acuza ca PNL a desființat Fondului de Dezvoltare și Investiții strict pentru ca era un proiect PSD și ca astfel exista riscul ca primarii sa nu mai primeasca bani pentru finalizarea unor investiții."Ca liberalii nu sunt in stare sa vina cu un plan de masuri economice…

- Cele mai mari organizații de business din România au trimis o scrisoare deschisa catre Președinte, parlament și Guvern. Acestea cer, printre altele, o intervenție de 15% din PIB și reducerea aparatului de stat.Ce spune documentul:Economia româneasca are nevoie de ajutor…

- Primul set de masuri economice luate de Guvernul Romaniei a fost un pas spre a oferi continuitate companiilor aflate in dificultate, dar sunt inca multe lucruri de facut, sustin reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini (FIC), intr-un comunicat remis, luni, Agerpres. Potrivit acestora, planificarea…

- Cele doua ordonanțe de urgența adoptate miercuri noapte prin care guvernul ia primele masuri pentru a sprijini mediul de afaceri au fost publicate in aceasta dimineața in Monitorul Oficial și au intrat in vigoare. E vorba despre OUG 29 și OUG 30 /... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Liderii tarilor membre G7 se declara ”hotarati” sa faca ”tot ceea ce este necesar” pentru a restaura cresterea (economica) mondiala, care se clatina din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza AFP si Reuters.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad…