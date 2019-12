Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Franta resping reforma pensiilor prezentata, ieri, de premierul Edouard Philippe și sunt hotarate sa continue greva. Guvernul de la Paris susține ca masura nu se va aplica decat persoanelor nascute in 1975 si dupa, o concesie facuta sindicatelor. Nici guvernantii, nici sindicalistii…

- Ziua de miercuri se anunta cruciala pentru executivul francez, care discuta reforma sistemului de pensii si a anuntat ca nu intentioneaza sa faca un pas inapoi, in ciuda protestelor masive care au cuprins Franta in ultimele zile. Reforma sistemului de pensii este una dintre masurile promise in campania…

- Guvernul de la Paris discuta reforma pensiilor. Decizia cabinetului Edouard Philippe in aceasta chestiune se ia in plina greva generala organizata de cateva zile de sindicatele din Hexagon. Executivul francez va discuta reforma sistemului de pensii și a anunțat ca nu intenționeaza sa faca un pas inapoi,…

- Navetistii și turiștii din Franta s-au pregatit pentru o a sasea zi de haos in transportul public. In acest guvernul s-a pregatit sa raspunda maniei populare in legatura cu reforma pensiilor. Transporturile publice sunt aproape inexistente, inclusiv in capitala Paris. Nemulțumite de reforma sistemului…

- Cateva incidente sporadice au avut loc sambata seara in unele zone din capitala Franței. Grupuri de tineri mascați au dat foc la coșuri de gunoi incercand sa provoace dezordine, iar forțele de ordine au intervenit rapid, folosind gaze lacrimogene, transmite Paul Cozighian, potrivit Mediafax.Nu…

- Transportul in comun continua sa fie afectat, sambata, in Paris si in alte orase din Franta, in contextul grevei organizate in semn de protest fata de reforma pensiilor, potrivit Mediafax.Aeroportul Charles de Gaulle din Paris era aproape gol sambata seara. Mulți turiști și oameni de afaceri…

- Peste 800.000 de oameni au manifestat joi in intreaga Franta, in contextul grevei declansate in aproape toate sectoarele de activitate pentru a protesta fata de reforma pensiilor. Greva a beneficiat de o participare masiva in transporturi, educatie, politie, cultura si alte domenii, iar peste…

- Franța este lovita joi de o greva uriașa declanșata de sindicatele care se opun reformei pensiilor in varianta dorita de președintele Emmanuel Macron, potrivit presei de la Paris. Angajații din transporturi, profesorii, dar și lucratori din alte numeroase domenii nemulțumiți ca pensiile lor vor scadea…