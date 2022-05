Ambuscadă cu ruși, britanici și americani O ambuscada spectaculoasa in care soldați britanici și americani voluntari trag asupra unui blindat rusesc dar sunt nevoiți apoi sa fuga a fost postata de pe contul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizeaza luptele din Ucraina. Postarea arata ca voluntarii americani, britanici și posibil canadieni au luat la ținta un transportor blindat rusesc BTR-80, tragand asupra […] The post Ambuscada cu ruși, britanici și americani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va primi gaze naturale lichefiate din SUA, a anunțat Guvernul de la Sofia, conform Reuters. Dependența Bulgariei de gazul rusesc este de 90% in acest moment. De altfel, din 27 aprilie, Gazprom a oprit livrarile de gaz catre Bulgaria și Polonia, deoarece nu a primit plata in ruble, așa cum a…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Papa Francisc a afirmat, duminica, adresandu-se credinciosilor stransi in Piata Sf. Petru, ca razboiul din Ucraina este „un regres macabru al omeniei”. Suveranul Pontif a mentionat ca invazia din Ucraina l-a facut sa sufere si sa planga. El a facut un apel ca oamenii blocati in otelaria din Mariupol…

- Sistemele autohtone ucrainene de rachete ghidate antitanc Stugna-P sunt foarte eficiente in lupta contra blindatelor rusești. O dovedesc noi imagini publicate de militari ucraineni, care au devenit virale pe rețelele de socializare. The post Tanc rusesc, distrus cu racheta produsa in Ucraina appeared…

- Compania nationala de cai ferate Ukrainian Railways a restrictionat, temporar, livrarile pentru anumite produse agricole prin punctele de trecere a frontierei spre Romania și Polonia, a anuntat, sambata, compania de consultanta agricola APK-Inform, informeaza Reuters. Exporturile din Ucraina se faceau…

- Guvernul a anuntat, sambata ca, din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 693.593 de cetateni ucraineni. Dintre acestia, 4.342 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 8.623 cetateni ucraineni, 5.059 direct din Ucraina, 1.688…

- O inregistrare video care circula de vineri pe rețelele de socializare prezinta imagini dramatice dintr-o ambuscada, in care se vad blindate pe o șosea, atacate cu rachete antitanc. Soldații din blindate incearca sa fuga, dar se vid focuri de arma indreptate spre ei. #Ukraine: Very dramatic footage…

- Aproximativ 3.000 de americani vor lupta in Ucraina impotriva Rusiei, conform unui reprezentant al Ambasadei Ucrainei la Washington DC, citat de BBC. Jurnaliștii spun ca oficialul susține ca cele trei mii de americani care au raspuns apelului Ucrainei de a lupta impotriva invaziei Rusiei, vor sosi in…