- Spitalul Județean din Timisoara reorganizeaza activitatea medicala din Ambulatoriul integrat. Cabinetele medicale care au corespondent in specialitațile secțiilor și compartimentelor cu paturi

- Spitalul Clinic Județean de Urgența „Pius Brinzeu” reorganizeaza activitatea medicala din Ambulatoriul integrat al spitalului. Pacienții se vor putea programa online și va exista un call center disponibil 12 ore.

- Autoritațile buzoiene incearca in fel și chip sa ii stimuleze pe medici sa vina la Buzau, fara succes inca, iar criza de personal este resimțita in continuare la nivelul secțiilor din Spitalul Județean. Cu mai mult timp in urma, Consiliul Județean anunța ca dorește sa construiasca un bloc de cinci etaj,…

- Parcul Industrial Tetarom IV din localitatea Valcele, comuna Feleacu, nu se mai face. Investiția de zeci de milioane de lei, care trebuia sa genereze sute de locuri de munca, a ramas doar la stadiul de proiect.

- Doua tinere buzoience sensibile și talentate, care traiesc in simbioza cu frumosul și emoția au adus, in Saptamana Luminata, un strop lumina și culoare cabinetului de Ortopedie și Traumatologie din cadrul Ambulatoriului de Specialitate. Dupa doi ani in care pandemia de Covid-19 a restricționat accesul…

- Guvernul a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, finantarea constructiei Ambulatoriului de specialitate si spitalizare de zi al Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ din Botosani, precum si finantarea lucrarilor de interventie la Spitalul Militar din cadrul Pavilionului ‘C’ din…

- Compartimentul Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau a trecut, recent, printr-un amplu proces de modernizare iar pacienții vor fi tratați, de acum inainte, la cele mai inalte standarde medicale. Investiția a inclus lucrari de consolidare care au condus la reducerea riscului…

