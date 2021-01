Stiri pe aceeasi tema

- Un spital suport Covid din orașul Galați va avea un ambulatoriu nou. Cladirea la care se lucreaza deja va fi de patru ori mai mare și va costa peste doua milioane de euro. Investiția cu fonduri europene include și dotarea cu echipamente moderne, anunța MEDIAFAX. Ambulatoriul de Specialitate…

- Cantarețul de muzica populara, Nicolae Sabau, a murit astazi, 30 decembrie, la varsta onorabila de 91 de ani. Acesta a fost internat la spitalul de suport COVID din Baia Mare. Artistul a implinit pe 7 decembrie 91 de ani. Nicolae Sabau a ajuns saptamana trecuta la spital, infectat cu coronavirus....…

- Pacientii care se interneaza la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, unde exista si bolnavi de COVID-19, sunt intampinati de un brad decorat intr-un mod inedit, cu manusi, viziera, halat si masca de protectie, asemenea unui cadru medical echipat pentru a fi protejat de contactul cu noul coronavirus.…

- Un numar de 53 de studenti din anii terminali ai Facultatii de Medicina si Farmacie din cadrul Universitatii Dunarea de Jos din Galati vor face voluntariat, incepand de miercuri, in spitalele COVID din Galati si Braila si la SMURD, au anuntat reprezentantii institutiei de invatamant superior. Potrivit…

- Anchetatorii ieseni au in lucru un dosar penal in care se efectueaza cercetari in rem pentru abuz in serviciu in legatura modul in care a fost achizitionat Spitalul modular de la Letcani. Unitatea, care se afla in subordinea Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, are paturi pentru bolnavii de Covid-19.

- Pentru tratarea cazurilor medii si severe sunt pregatite 20 de paturi, dintre care 10 asigura suport de oxigen noninvaziv. Pentru tratarea pacientilor cu forme critice de boala au fost alocate cinci paturi ATI.

- Un pacient internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, confirmat cu noul coronavirus, s-a sinucis, a precizat aseara, Prefectura. Acesta era internat pe sectia ATI, in stare foarte grava. La nivelul Politiei Municipiului Sibiu, in urma sesizarii din oficiu, s-a deschis o ancheta penala care…

- Formele ușoare și medii de Covid-19 ar trebuie sa fie supravegheate de medicii de familie pentru a nu supraaglomera spitalele, este de parere conf. dr. Voichita Lazureanu, coordonator Compartiment Terapie Intensiva Boli Infectioase la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”…