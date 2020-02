Ambulanțierul care a lovit un copil pe stradă: ”Mi-am ieșit din fire. Am fost provocat. Regret!” Ambulanțierul din Huși care a lovit un copil pe strada a recunoscut, pentru Libertatea, agresiunea fizica asupra baiatului de 12 ani, insa susține ca a reacționat violent pe motiv ca a fost provocat. Cercetat penal pentru lovire sau alte violențe, angajatul Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vaslui regreta ceea ce a facut, susținand insa ca și copilul ”a exagerat pentru ca, probabil, știa ca este filmat”. Incidentul grav petrecut in weekend, in care un angajat al SAJ Vaslui apare intr-o filmare in timp ce injura și lovește un copil pe o strada din municipiul Huși, este recunoscut de catre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, nu-și uita vechiul adversar politic, Traian Basescu. Voiculescu susține ca Traian Basescu are o gandire profund deformata in momentul care susține creșterea indemnizațiilor pentru mame și nu creșterea alocațiilor pentru copii.Citește și: SURSE -…

- Politia a deschis un dosar penal dupa ce o tanara in varsta de 28 de ani din localitatea Aricestii Rahtivani, insarcinata in luna a noua, a fost gasita decedata in locuinta sa, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. "La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare,…

- Scene șocante au fost filmate de un barbat din comuna Poșta, județul Galați, unde o fetița de 7 ani, batuta și lasata sa inghețe de frig in gradina de mama sa, bauta, este salvata de un vecin. Copila țipa și spune ca nu vrea sa se intoarca la parinți. Poliția a deschis un dosar penal in acest caz,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul I.P.J. Constanta au efectuat, in cursul zilei de ieri, 7 perchezitii domiciliare, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de furt calificat si tentativa la furt calificat. In urma descinderilor au fost retinuti 5 barbati. Urmare a cercetarilor…

- Un barbat din Daia Romana s-a ales cu dosar penal dupa ce a provocat accident rutier, in timp ce conducea un autoturism, aflat sub influența alcoolului și fara permis. A lovit o mașina parcata pe marginea drumului, pe strada Principala din comuna Cergau. Accidentul s-a petrecut sambata, in jurul orei…

- Primarul liberal din Balș, Madalin Teodosescu, este acuzat de un tanar ca l-a lovit și insultat pe strada, iar vazand ca este filmat i-a spus „hai, marș!”. Poliția anunța ca a deschis un dosar penal, potrivit Mediafax.Un tanar a reclamat la Politie ca a fost agresat si insultat de primarul…

- Polițiștii prahoveni au intocmit dosar penal dupa ce un elev a pulverizat spray lacrimogen in toaleta Liceului Tehnologic Balțești ( VEZI DETALII ). Anchetatorii au aflat deja cum a ajuns baiatul in posesia acestuia.

- Un minor din Cugir care travesa strada pe trecerea de pietoni a fost acroșat de un automobil condus de un tanar de 22 de ani. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 noiembrie 2019, in jurul orei 18.40, un tanar de 22 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei […]