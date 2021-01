Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 97 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 309 teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 42, Lugoj – 6, Faget – 1, Jimbolia – 2, Recaș – 5, Sannicolau Mare – 3, […] Articolul…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, un numar de 351 persoane și au intrat in izolare 236 persoane. Au fost confirmate ca fiind infectate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore 186 de oameni dintre care in Timișoara –105, Lugoj -3, Buziaș -2, Jimbolia-4, Recaș-1, Sannicolau Mare-1,…

- A scazut rata de infectare cu Covid-19 la Timișoara țși la Lugoj, dar a crescut la Remetea Mare, in ultimele 24 de ore. La Remetea Mare, rata de infectare cu Cvoid-19 este 12,47 la mia de locuitori, dupa ce ieri era 12,12. Astazi, la Timișoara, rata de infectare cu SARS-Cov2 este de 5,47 la mia ...…

- Rata de infectare cu Covid-19, in principalele orașe ale județului Timiș, continua sa scada. Marți, 1 decembrie, la Timișoara a ajuns la 5,66/1000 de locuitori, iar la Lugoj este de 3,62/1000 de locuitori.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 301 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.433 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 174, Lugoj – 15, Buziaș – 1, Ciacova – 5, Deta – 6, Faget – 3, Gataia […]…

- Pe fiecare zi ce trece, rata de infectare cu coronavirus crește la Timișoara și in alte localitați din județ. Miercuri dimineața, localitațile cu rata de infectare in ultimele 14 zile de peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara – 8,30; Lugoj – 7,11; Buziaș – 3,50; Ciacova – 6,14; Gataia -5,99; Jimbolia-…

- Numarul de persoane din judetul Timis confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a fost de 550, ceea ce reprezinta un nou record negativ. Dintre acestea 264 sunt din Timisoara, 41 din Lugoj si 22 din Giroc. Rta de infeactre in Timis a ajuns la 5,48. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din…

