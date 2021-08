Stiri pe aceeasi tema

- Romania intervine in țarile afectate de incendii. Vorbim de țari precum Turcia, Grecia sau Macedonia de Nord și altele. Anunțul a fost facut de șeful DSU, Raed Arafat. „Urmeaza sa trimitem un ajutor in Grecia pentru incendii. E un moment greu pentru multe țari. Noi am inaintat oferte de ajutor,…

- Alte 184 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 26 sunt de import: 5-Spania, 4-Italia, 3- Marea Britanie, 3-Turcia, 2-Romania, 2-Rusia, 2-Ucraina, 1-Belgia, 1-Danemarca, 1-Franța, 1-Germania, 1-Irlanda. Numarul total de teste…

- Miercuri 14 iulie, a avut loc Adunarea Generala a Societații Naționale de Cruce Roșie din Romania. Adunarea a avut ca scop alegerile pentru membri ai Comitetului de Direcție al Societații de Cruce Roșie din Romania. Chichișan Adrian Miron, fostul Inspector Șef al Inspectoratului pentru Situații de…

- Cuza și Emi sunt doi dintre cei 18 concurenți de la „Asia Express”, sezonul 4. Ei fac echipa pe „Drumul Imparaților”, iar acum, chiar de pe traseu, transmit primele impresii. „Cu siguranța Asia Express nu e ca la TV”, a menționat Emi in interviul sau recent pentru a1.ro. „De cand am inceput cursa, in…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare – judetul Mehedinti au depistat patru cetateni straini care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile și a doi colaci din plastic. Echipajul ambarcațiunii…

- Republica Moldova va primi luni, 17 mai, prima transa din cele 6.000 de tone de motorina, drept ajutor umanitar extern din partea Romaniei, destinat agricultorilor, scrie știri.md Anuntul a fost facut de Ambasada Romaniei la Chișinau. Ceremonia publica de recepționare a motorinei va…

- Președintele Romaniei a reiterat sprijinul ferm pentru suveranitatea Ucrainei și integritatea sa teritoriala, precum și pentru aspirațiile sale europene și euroatlantice. Președintele Klaus Iohannis a subliniat, totodata, ca declarațiile comune ale reuniunilor gazduite recent de Romania, in special…

