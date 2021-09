Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au confirmat marți 11.049 de infectari dupa efectuarea a 73.382 de teste. In ultimele 24 de ore au murit 208 persoane infectate, in vreme ce la ATI, numarul pacienților internați a crescut cu 49, la 1.267. Doar in București au fost confirmate 1.912 cazuri de infectare.Romania a atinsm marți,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.655 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 126 sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii…

- 80.4% din infectarile cu coronavirus și 94.7% din decesele COVID inregistrate saptamana trecuta in Romania au fost inregistrate la persoane nevaccinate, se arata in raportul transmis saptamanal de INSP. Conform raportului publicat de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 9 – 15 august, 44,5% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Bucuresti si in judetele Ilfov, Cluj, Constanta si Suceava. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, postat pe site-ul INSP, 82,4% din cazurile confirmate…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, avertizeaza ca o persoana care se infecteaza cu tulpina Delta a virusului SAR-CoV-2 are o incarcatura virala care poate fi si de o mie de ori mai mare decat varianta initiala a virusului, informeaza News.ro. Valeriu Gheorghita…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, in raportul saptamanal, ca 82% dintre cazurile de COVID și toate decesele inregistrate saptamana trecuta au fost la persoane nevaccinate. Conform documentului, in saptamana 19 – 25 iulie, 51,9% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București,…

- Personalul medical și persoanele vulnerabile ar putea fi vaccinate cu a treia doza impotriva COVID. O decizie ar urma sa fie luata in septembrie, in condițiile creșterii numarului de infectari cu varianta Delta. Anunțul a fost facut de coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Exista…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca pana miercuri in Romania au fost inregistrate 57 de cazuri de infectare cu tulpina Delta și un deces la o persoana de 72 de ani, din Pitești, arata Mediafax. Potrivit CNCAV, in Romania,…