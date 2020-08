Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Hunedoara a stabilit faptul ca, din primele cercetari, copilul in varsta de 6 ani, nesupravegheat, a vrut sa traverseze DN 66, prin loc nepermis și fara sa se asigure și a fost accidentat de o mașina care circula dinspre direcția Hațeg spre Petroșani. Citeste si: Caz revoltator in…

- Un numar de 20 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați in localitatea Livadia, județul Hunedoara, unde a fost accidentat un copil de 6 ani, iar rudele au batut șoferul și au atacat echipajul de ambulanța, relateaza Mediafax. Poliția Hunedoara a stabilit ca, din primele cercetari, copilul in varsta…

- Accident rutier pe DJ201, intre localitatile Cosereni si Boranesti, judetul Ialomita. Soferul de 20 de ani a decedat in urma impactului.Pompierii ialomiteni au fost solicitati astazi, in jurul orei 06:30, la un accident rutier produs pe DJ201 in care au fost implicate un autocar si un autoturism. La…

- Prin dispeceratul 112 au fost primite peste 45 de solicitari de la cetateni care semnalau efecte ale precipitatiilor abundente in gospodatire proprii. In sprijinul populatiei au fost mobilizate forte si mijloace de interventie din cadrul Detasamentului de Pompieri Slobozia, care au intervenit…

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia și Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești sunt singurele unitați medicale din județ care au internat și tratat pacienți bolnavi de COVID-19. Aceasta categorie de pacienți a beneficiat de tratament specific, pentru care cele doua unitați medicale au cheltuit…

- Scene socante intr-o localitate din Ialomita. Un sofer angajat al SAJ a provocat un accident rutier grav. Siguranta pacientilor a fost pusa in pericol dupa ce ambulantierul a plecat beat intr-o misiune. Totul s-a produs in Ialomita. Soferul s-a urcat beat in Ambulanta si a provocat un accident rutier…

- Un sofer de ambulanta din Ialomița este cercetat penal pentru ca a plecat baut in misiune și a provocat un accident in care au murit doi magari, iar autospeciala a suferit daune importante. Polițistii din Ialomița au fost sesizați duminica seara despre un accident produs in Andrașești, unde o ambulanța…

- Potrivit autoritatilor din judetul Ialomita, 21 de angajate ale unei croitorii din Urziceni au fost confirmate cu coronavirus.Croitoria este un punct de lucru al unei firme din Bucuresti si are in total 47 de angajati.Primul caz confirmat a aparut saptamana trecuta la o femeie care a fostinternata la…