Ambulanţă SMURD cu pacient, implicată într-un accident Potrivit ISU Olt, ambulanta SMURD a fost avariata pe partea dreapta, insa au fost inregitrate doar pagube materiale.O alta ambulanta a fost trimisa pentru preluarea pacientului, care a ajuns pana la urma la spital.In urma evenimentului rutier, a fost incheiata o intelegere pe cale amiabila. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

