Ambulanță șicanată în trafic, pe șoseaua Caransebeș – Timișoara, de șoferul unei mașini de teren Un sofer i-a revoltat pe membrii unui echipaj de Ambulanta din judetul Hunedoara, care transportau un pacient catre un spital din Timisoara, a transmis adevarul.ro. Desi autospeciala avea in functiune semnalizarea acustica si luminoasa, iar echipajul ei se afla in misiune pentru salvarea unei vieti, persoana aflata la volanul masinii de teren nu a vrut […] Articolul Ambulanța șicanata in trafic, pe șoseaua Caransebeș – Timișoara, de șoferul unei mașini de teren a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

