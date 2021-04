Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni ai PSD au depus amendamente asupra proiectului bugetului pe anul 2021 pentru implementarea a circa 30 de proiecte importante, pentru județul Alba, ce au ca scop creșterea calitații vieții oamenilor, tineri și deopotriva varstnici. ”Investițiile vizeaza dezvoltarea unor domenii…

- Situație fara precedent la Spitalul Județean de Urgența Buzau, acolo unde toate paturile destinate pacienților infectați cu coronavirus sunt ocupate. Aproape toți pacienții care ajung aici sunt in stare foarte grava, in timp ce la ATI se duc lupte crancene pentru viața. In fața unui val uriaș de infectari,…

- Zilele trecute a expirat perioada depunerii dosarelor, iar in perioadele urmatoare urmeaza a se stabili datele la care vor avea loc concursurile pentru posturile pentru care exista candidați. La jumatatea acestei luni, Spitalul Județean de Urgența Buzau a anunțat scoaterea la concurs a unui numar…

- Spitalul Județean de Urgența Buzau are de la 1 martie un nou director medical. Este vorba despre Andreea Daniela Meleru, medic de Medicina Muncii. Este nascuta pe data de 5 decembrie 1977, in orasul Alexandria, județul Teleorman, este casatorita si are patru copii. A absolvit Facultatea „Carol Davila”…

- O ambulanța a fost implicata intr-un accident produs la intersecția dintre Strada Doamna Ghica și Șoseaua Colentina. O asistenta medicala a fost ranita ușor, iar calea de rulare a tramvaielor a fost blocata pe ambele sensuri de mers. Potrivit polițiștilor, in jurul orei 10:40, Brigada Rutiera…

- O pacienta infectata cu coronavirus, care era transportata de la Spitalul Județean de Urgența Buzau la Buhuși, și-a pierdut viața dupa ce ambulanța in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier produs pe E85. Tragedia a avut loc in aceasta seara, pe raza localitații vrancene Marașești. Se…

- Barbatul de 33 de ani și femeia de 25 de ani gasiți, duminica seara, in stare de inconștiența, intr-o casa de pe Strada Teilor din Ploiești, au murit la spital, informeaza Ziarul Incomod. Amandoi s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Echipajele de la Ambulanța i-au gasit in stop cardio-respirator.…

- Consilieri PSD au venit cu un proiect prin care cer realizarea unui cabinet medical și achiziționarea unei ambulanțe, pentru cei saraci. Acestea ar urma sa funcționeze in cadrul Direcției de Asistența Sociala din cadrul Primariei Bistrița. Comisiile PMB au dat aviz negativ. CARE sunt motivele invocate:…