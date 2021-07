Ambulanță privată, lovită de un tren care circula pe ruta Timișoara – Caransebeș Pompierii au intrat in alerta dupa ce, la ora 09.36, un apel 112 a anunțat un accident feroviar produs pe raza localitații Cavaran. O ambulanța privata de transport dializa, in care era doar șoferul, a fost lovita la trecerea de nivel cu cale ferata, de trenul de pasageri IR 9572, care circula pe ruta Timișoara […] Articolul Ambulanța privata, lovita de un tren care circula pe ruta Timișoara – Caransebeș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

