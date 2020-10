Ambulanța Prahova angajează medici și asistenți medicali, fără concurs, pentru perioada stării de alertă V. Stoica Serviciul Județean de Ambulanța Prahova are nevoie de suplimentarea personalului medical, in special pentru perioada starii de alerta, astfel ca medicii specialiști de medicina de familie și medicina generala, dar și asistenții medicali generaliști pot sa incheie contracte pe perioada limitata pentru a lucra in unele stații sau substații din teritoriul județului Prahova. Astfel, stația Ploiești are nevoie de doi medici specialiști in medicina de familie și unul de medicina generala, iar substația de la Baicoi – de un medic de medicina de familie. Pe de alta parte, nevoia de asistenți… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

