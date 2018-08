Ambulanta pentru Monumente, in actiune in Banat. Se cauta voluntari pentru salvarea unei biserici de lemn din zona Faget

Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al MAI din Ploiești a batut un adolescent, doar pentru ca a vorbit cu fiica sa. Cel puțin asta susține tatal baiatului, in varsta de 14 ani. Incidentul s-ar fi petrecut in cartierul Mihai Bravu, in seara zilei de duminica, 29 iulie. De altfel, a doua zi, adolescentul a fost dus la Serviciul…

- O moara de apa despre care se spune ca e magica, veche de 200 de ani și aflata in patrimoniul UNESCO, a fost readusa la viața de un grup de voluntari, in cadrul proiectului „Ambulanța pentru Monumente Banat” (finanțat prin Timbrul de Arhitectura de catre Ordinul Arhitectilor).

- Una din cele mai spectaculoase mori de apa din Romania, unica in lume, e reabilitata, zilele acestea de ”Ambulanța pentru monumente Banat”. Este vorba de „Moara Indaratnica de la perete” de la Rudaria, comuna Eftimie Murgu (Caraș Severin), moara despre care se spune ca intinerește oamenii.

- Una din cele mai spectaculoase mori de apa din Romania, unica in lume, e reabilitata, zilele acestea de ”Ambulanța pentru monumente Banat”. Este vorba de „Moara Indaratnica de la perete” de la Rudaria, comuna Eftimie Murgu (Caraș Severin), moara despre care se spune ca intinerește oamenii.

- ARAD. Calificarea forței de munca este una dintre problemele mediului de afaceri, iar Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad a reușit sa obțina finanțarea europeana pentru un proiect care presupune specializare și calificare atat pentru angajatori, cat și pentru angajați. „Romania profesionala…

- Peste 30 de voluntari au izolat o casa din Caraș-Severin intr-o singura zi. In casa traiesc opt copii, alaturi de tatal lor, care aveau adevarate probleme in a ține caldura in interiorul locuinței, iarna. Acum, cu casa izolata, le va fi mult mai ușor. The post Voluntari din Timiș și Caraș Severin au…

- Polițiștii Postului de Poliție Birna au depistat un barbat in timp ce taia ilegal arbori dintr-o padure de langa localitatea Sarazani, din estul județului Timiș. Oamenii legii au desfașurat o acțiune pe raza comunei Birna, in scopul prevenirii și combaterii ilegalitaților din domeniul silvic.…

- „In fiecare an comemoram, in ziua a doua de Rusalii, mortii nostri, care au suferit cele mai grele pedepse, fara a avea nicio vina. In cadrul asociatiei noastre din Caras-Severin mai avem circa 400 de deportati, cu urmasi cu tot. In 1951, de Rusalii, au fost deportati, din judetele Caras-Severin,…