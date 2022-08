Ambulanţă implicată într-un accident, în Buzău: O asistentă medicală şi şoferul altei maşini au fost răniţi O ambulanta a fost implicata, marti seara, intr-un accident rutier produs pe strada Oltului din municipiul Buzau, un membru al echipajului si soferul celeilalte masini implicate fiind raniti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

